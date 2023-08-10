Все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции завершены.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил об окончательном исключении Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы требовали определенного времени", - написал Арахамия в Telegram.

Он также опубликовал два обращения к спикеру парламента Руслану Стефанчуку, в которых отмечается, что большинство депутатской фракции поддержало предложения по их исключению из состава.

Видео дня

Дело Анатолия Гунько

8 августа нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько задержали вместе с двумя сообщниками по делу о передаче предпринимателю государственной земли под обработку. Его разоблачили во время получения первого транша взятки в 85 тысяч долларов. На следующий день НАБУ и САП объявили ему о подозрении во взяточничестве.

Впоследствии НАБУ обнародовало видеозаписи переговоров фигурантов о передаче в аренду госземель, на которых нардеп утверждает, что фактически может обеспечить контроль над предприятиями, в пользовании которых находится земля.

10 августа Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой залога в размере 30 миллионов гривен.

Скандал вокруг нардепа Богдана Торохтия

В июне журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится, что жена нардепа Торохтия во время полномасштабного вторжения приобрела недвижимость в курортном болгарском городе Несебр стоимостью около 477 тысяч долларов. А сам Торохтий, как выяснили журналисты, после полномасштабного вторжения РФ находился за пределами Украины более 90 дней. Это время он провел в Греции, Турции, Катаре и ОАЭ. Также нардеп приобрел новое авто за 7 миллионов гривен.

8 августа глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия инициировал исключение народного депутата из рядов партии и призвал сдать депутатский мандат.

Вас также могут заинтересовать новости: