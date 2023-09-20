После оккупации полуострова он занимал различные руководящие должности на оккупационных телеканалах и работал "заместителем министра информации и связи Крыма".

Прокуроры заочно сообщили о подозрении гендиректору оккупационного медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым", который является крупнейшим кремлевским рупором на захваченном россиянами полуострове. В ТРК входит 16 пророссийских СМИ, в частности, "Первый Крымский", "Крым 24" и другие, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Вадиме Первых.

"На своей должности подозреваемый принимает активное участие в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки вооруженной агрессии РФ. Также осуществляет пропагандистскую деятельность и продвигает российские нарративы, влияя таким образом на сознание жителей оккупированных территорий", - пояснили правоохранители.

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В частности, сейчас Первых распространяет материалы с призывами к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя и изменению границ ее государственной границы.

После оккупации полуострова российскими вооруженными силами он занимал различные руководящие должности на телеканалах "Первый Крымский", "Неаполь" и радио "Лидер". Также мужчина работал так называемым заместителем министра информации и связи Крыма.

Сейчас он получил подозрения за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины), коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Согласно действующему законодательству, Первых грозит до 12 лет лишения свободы.

Проблемы российских пропагандистов

Как писал УНИАН, недавно российских пропагандистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Речь идет в частности о главном редакторе Russia News Екатерине Надольской.

Российское Министерство иностранных дел в ответ завопило о "французской русофобии" и "расизме".

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