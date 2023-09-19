Как отметил эксперт, нанося постоянные удары по временно оккупированному полуострову, Силы обороны Украины решают сразу несколько задач.

Крым стал очень неудобным логистическим хабом для российской армии.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса" заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Россияне сейчас убедились в том, что Крым очень неудобный логистический хаб. Чтобы поставить для вражеских подразделений, воюющих на юге Украины, боеприпасы и топливо-смазочные материалы, им приходится везти все через Кубань. Потом через Керченский мост, через весь Крым, потом снова через мосты, через Чонгар...", - сказал он.

Видео дня

По его словам, задача украинских защитников – постоянно бить агрессора, чтобы как можно меньше соответствующих грузов и живой силы врага добрались до пунктов назначения. В частности, ВСУ надо воспользоваться логистическими неудобствами противника так, чтобы облегчить условия контрнаступления на юге. Россиян, которые ведут себя в Черном море как пираты, нужно отогнать от международных морских путей, по которым идут гражданские суда.

Как отметил эксперт, нанося постоянные удары по временно оккупированному полуострову, Силы обороны Украины решают сразу несколько задач. Первая - обеспечение работы украинских транспортных коридоров и создание безопасных условий для осуществления экспортно-импортных операций в морских портах Украины. Вторая - обезопасить инфраструктуру Украины от вражеских ракетно-бомбовых ударов, третья - создание предпосылок для наступления украинских сухопутных войск на юге.

"Для того что бы освободить наш юг, нужно уничтожать вражескую военную инфраструктуру в глубоком тылу", – подчеркнул специалист.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Роман Свитан считает, что фронт РФ удастся разрушить за месяц-полтора. Свитан заявил, что сейчас Силы обороны растянули войска РФ по линии фронта от Кинбурнской косы до Купянска – на 1200 километров. По данным эксперта, местами оборона оккупантов сузилась до 20 километров, что позволяет планировать наступательные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: