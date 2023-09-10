Мария Захарова уже потребовала извинений от Франции.

Российских пропагандистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита "Большой Двадцатки" в Нью-Дели. В министерстве иностранных дел России уже заявили о "французской русофобии" и "расизме".

Отмечается, что на мероприятие пыталась "прорваться" главный редактор Russia News Екатерина Надольская, но охрана ее не пустила. На обнародованных российскими СМИ кадрах видно, что мужчина отгородил пропагандистку и отказался ее пропускать, из-за чего она начала с ним спорить.

"Почему российские журналисты не могут пройти к Макрону? Почему это невозможно? Почему только другие, не российские? Это дискриминация?" – допытывалась Надольская.

В свою очередь охранник заявил, что не знает причин ее недопуска на мероприятие.

"Я не знаю, почему для вас это невозможно", – ответил мужчина.

Вскоре подошла одна из сотрудниц пресс-службы и заявила Надольской: "Вы знаете почему".

Стоит отметить, что пропагандисты "РИА Новости" также пожаловались, что их не пустили на мероприятие, сославшись на то, что зал полностью заполнен.

На скандал уже отреагировала спикер МИД России Мария Захарова. Она заявила о "расовой дискриминации" и потребовала извинений от Парижа. При этом она возмутилась тому, что "никто не помешал" корреспонденту France-Presse побывать на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях саммита.

"Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий, на сей раз в лице Франции, в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии. Мало того, что Париж развернул настоящую "охоту на ведьм" в собственном информпространстве, фактически истребив медийное присутствие российских вещателей в своём публичном поле и создав невыносимые условия для работы отечественных корреспондентов. Теперь там не стесняются экспортировать подобное пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы ареала "коллективного Запада". То есть в страны и регионы, которым Франция десятилетиями читала нравоучения о демократии и свободе слова. Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", - выдала Захарова.

Декларация саммита G20 - 2023 - главные новости

Страны "Большой двадцатки" согласовали совместную декларацию на саммите в Нью-Дели. Им удалось достичь согласия в вопросе о том, какую использовать формулировку в совместном заявлении при упоминании войны в Украине.

При этом текст доккумента был туманным и размытым, а Россию никто не осудил за вторжение в Украину, что привело к негативным последствиям в третьих странах.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что совместная декларация в Индии не является "дипломатической победой" РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: