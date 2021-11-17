Накануне задержали двух работниц пансионата.

Вечером, 17 ноября, в Днепре правоохранители вручили подозрение владельцу местного пансионата, где накануне обнаружили тела пятерых женщин. 25 жителей пансионата переселили в другие заведения.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления областной прокуратуры Максим Кудрявцев, цитирует Суспільне.

Во вторник подозрения в несоблюдении правил пожарной безопасности предъявили старшей администраторше и няне-санитарке. Сейчас они под стражей.

В прокуратуре считают, что заведение, где произошел смертельный пожар, работал нелегально, поскольку данные о нем в реестрах отсутствуют.

Читайте такжеНа Одесчине в детдоме семейного типа избивали детейЕще в четырех заведениях этой же сети в области провели обыски и изъяли документы, их будет изучать следствие.

Что предшествовало

Тела пожилых женщин в возрасте от 75 до 89 лет обнаружили 16 ноября на втором этаже местного пансионата в Днепре.

Как узнали правоохранители в ходе обследования места происшествия, в одной из комнат произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

В полиции предположили, что пенсионерки могли отравиться угарным газом.

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Автор: Виолетта Орлова