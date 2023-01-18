На кадрах видно, что вертолет летел в условиях тумана.

В сети появились кадры полета, вероятно, вертолета Super Puma, который упал в Броварах. На его борту находилось руководство Министерства внутренних дел.

На кадрах, опубликованных рядом украинских Телеграм-каналов, видно, что вертолет летел в условиях тумана и приближался к городской полосе.

Отмечается, что эти кадры были сняты за несколько минут до того, как вертолет ГСЧС упал посреди Броваров вблизи детского сада.

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Гибель руководства МВД: что известно

Утром в среду, 18 января 2023 года, жители Броваров Киевской области сообщили о взрыв в городе, а затем начался масштабный пожар вблизи детского сада. О происшествии сообщил ряд местных Телеграм-каналов и опубликовал видео с места происшествия.

Позже в ОП заявили, что на объект социальной инфраструктуры на Киевщине упал летательный аппарат.

Через несколько часов глава Нацполиции Игорь Клименко объявил, что в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел. На борту был министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

За данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, число жертв авиакатастрофы возросло. По состоянию на 10.30 -18 погибших, в том числе 3 детей.

Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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