Подозреваемый признался, что управлял машиной без прав и не увидел детей на переходе, сообщил адвокат.

В Харькове суд арестовал водителя грузовика, сбившего двух подростков на пешеходном переходе.

Как сообщил в Facebook адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко, подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

"Ходатайство прокурора относительно подозреваемого в совершении ДТП на Большой кольцевой в Харькове удовлетворено. Доводы представителя потерпевшего приняты судом во внимание. В частности, я предоставил сведения, что подозреваемый находится в реестре должников по неоплаченным штрафам – 51 гривня и 102 гривни", – отметил адвокат.

Читайте такжеМолодая девушка осталась без руки: под Тернополем уничтожен бус (фото)По словам защитника, подозреваемый признался, что управлял автомобилем без водительского удостоверения и не увидел детей на пешеходном переходе.

Он добавил, что похороны погибшего в результате ДТП 12-летнего мальчика состоятся завтра.

Напомним, 4 октября в Харькове грузовик совершил наезд на двух 12-летних подростков, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения мальчики получили травмы, их госпитализировали. Один из пострадавших через несколько часов скончался в больнице.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Подозреваемого в совершении ДТП водителя задержали.

Автор: Светлана Макринская