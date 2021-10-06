В Харькове суд арестовал водителя грузовика, сбившего двух подростков на пешеходном переходе.
Как сообщил в Facebook адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко, подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.
"Ходатайство прокурора относительно подозреваемого в совершении ДТП на Большой кольцевой в Харькове удовлетворено. Доводы представителя потерпевшего приняты судом во внимание. В частности, я предоставил сведения, что подозреваемый находится в реестре должников по неоплаченным штрафам – 51 гривня и 102 гривни", – отметил адвокат.
Читайте такжеМолодая девушка осталась без руки: под Тернополем уничтожен бус (фото)По словам защитника, подозреваемый признался, что управлял автомобилем без водительского удостоверения и не увидел детей на пешеходном переходе.
Он добавил, что похороны погибшего в результате ДТП 12-летнего мальчика состоятся завтра.
Напомним, 4 октября в Харькове грузовик совершил наезд на двух 12-летних подростков, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения мальчики получили травмы, их госпитализировали. Один из пострадавших через несколько часов скончался в больнице.
Полиция начала производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Подозреваемого в совершении ДТП водителя задержали.