Дело квалифицировали как небрежное отношение к военной службе.

Уголовное дело открыли в связи с гибелью на фронте военнослужащего Богдана Покитко. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам представителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлии Шевченко, по данному факту 20 февраля зарегистрировано уголовное производство по статье 425 Уголовного кодекса Украины.

"Это небрежное отношение к военной службе. Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжким последствиям", – цитирует Шевченко издание Суспильне.

Видео дня

При этом она отметила, что максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи, - от пять до восьми лет лишения свободы.

Скандал из-за гибели Богдана Покитко на фронте - что известно

Про вопиющий случай рассказала волонтер Оксана Огородник. По ее словам, жителю Тернополя Богдану Покитко вручили повестку на улице и якобы отправили на фронт без подготовки. В свою очередь родственники погибшего сообщили, военный до отправки на фронт один раз был на полигоне.

12 февраля солдата перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что направит запросы в компетентные органы для выяснения обстоятельств гибели Покитко.

20 февраля Тернопольский территориальный центр комплектования и социальной поддержки пообещал провести служебную проверку из-за гибели мобилизованного.

Вас также могут заинтересовать новости: