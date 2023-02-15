Он был родом из шотландского города Глазго.

На войне в Украине погиб восьмой житель Великобритании. Речь о 45-летнем Джонатане Шенкине, который отправился добровольцем участвовать в защите нашего государства от российской агрессии. Он был парамедиком.

Как сообщило издание Sky News, о смерти британца рассказала его семья в социальных сетях. Родные назвали Шенкина "героем", который погиб "в акте храбрости в качестве парамедика".

Представитель Министерства иностранных дел Британии прокомментировал трагедию: "Мы оказываем поддержку семье британского гражданина, погибшего в Украине, и находимся в контакте с местными властями".

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В сообщении семьи Шенкина также сказано: "Поступив на службу в Вооруженные силы Украины, он пожертвовал собой ради защиты ценностей, в которые мы все верим. Его пережили сын и дочь, которым он был предан". За героизм, проявленный в войне, Шенкин получил медаль "За боевую доблесть".

Британский герой родился и вырос в городе Глазго на западе Шотландии, проживал в Лондоне и на Мальте. Парамедик проходил службу в израильской армии, а позже основал собственный охранный бизнес. Фирма Шенкина работала в Афганистане, Ираке, Сомали, Анголе и многих других государствах.

Гибель британцев в Украине

О смерти Шенкина сообщалось еще вчера, но без каких-либо подробностей. В британском МИД не раскрывали имя погибшего.

Информация об убийстве британца в Украине российскими силами поступала еще в апреле прошлого года. Тогда от рук рашистов умер 36-летний Скотт Сибли.

В начале февраля Украина вернула тела Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. Оккупанты убили волонтеров во время гуманитарной эвакуации из Соледара.

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