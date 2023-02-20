Богдан Покитко получил повестку 18 января, 31-го принес присягу. 12 февраля его перевели на новое место прохождения службы, где он погиб в бою 16 февраля.

Тернопольский территориальный центр комплектования и социальной поддержки пообещал провести служебную проверку из-за гибели на фронте мобилизованного, отправленного на выполнение боевых задач без надлежащей подготовки. Речь идет о погибшем солдате Богдане Покитко.

Как пообещал в Facebook Тернопольский областной ТЦК СП, после проверки будут установлены ответственные за подготовку и обучение личного состава.

Представители ТЦК заверили, что случай, произошедший с Покитко, - не системный. Мужчину после уточнения учетных данных и прохождения медкомиссии признали годным проходить военную службу, он был призван на военную службу в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

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"12 февраля солдат Покитко Богдан был переведен в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года", — рассказывают в ТЦК.

Сейчас в Тернопольском ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечавшие за подготовку и обучение личного состава. Там призвали общество дождаться завершения проверки.

Скандал вокруг гибели тернополянина Богдана Покитко на фронте

На вопиющую историю обратила внимание волонтер Оксана Огородник. Она рассказала, что тернополянина Богдана Покитко мобилизовали путем вручения повестки на улице. Мужчину, по ее словам, отправили на фронт без подготовки.

Родные погибшего утверждают, что до отправки на фронт Богдан лишь раз был на полигоне.

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что направит запросы в компетентные органы для выяснения обстоятельств гибели Богдана Покитко.

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