Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 425 УК Украины - Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

ГБР расследует гибель пограничника на озере Тудорово в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по указанному факту следователи теруправления в Николаеве начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины — Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Сейчас назначен ряд экспертиз.

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Инцидент с моторной лодкой в Одесской области:

5 мая в Беляевском районе Одесской области в озере Тудора перевернулась моторная лодка, в которой было четверо пограничников. Троим из них удалось спастись, четвертый - исчез.

6 мая тело спасатели нашли тело пропавшего офицера Константина Коняева, который занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда.

В ГПСУ он прослужил более 15 лет.

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Автор: Антонина Доломанжи