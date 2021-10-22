Большинство лиц из санкционного списка летом возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда контрабандистов из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает ГБР, большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применил специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины они привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

22 октября работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства контрабандистов и их сообщников, которые возобновили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и Киева.

"Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы Украины и лиц, в отношении которых применены санкции. Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флеш-носители информации, которые имеют значение для расследования уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряд совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.

Санкции против "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

Санкции против 557 человек, которые считают "ворами в законе" и 111 "иностранных криминальных авторитетов" были введены Советом в мае этого года.

Наложение санкции в отношении этих лиц, утверждали в МВД, существенно снизит уровень преступности в Украине.

В октябре секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в этом решении была допущена ошибка в отношении 108 человек. Впоследствии он отчитался, что из-за этого должностями поплатились ряд сотрудников Нацполиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований.

В отдельных случаях была изменена или не соответствовала действительности дата рождения, а кое-где было указано иное гражданство подсанкционных лиц.

Автор: Инна Андалицкая