Восемь сотрудников Министерства внутренних дел, которые были причастны к оформлению соответствующих документов, были наказаны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 108 человек были ошибочно внесены в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, была сознательная или бессознательная ошибка в отношении 108 человек, которую мы уже исправили", - сказал он.

По словам Данилова, восемь сотрудников Министерства внутренних дел, которые были причастны к оформлению соответствующих документов, были наказаны.

В частности, часть из них была уволена из рядов МВД, а два человека были переведены на более низкие должности.

Кроме того, было принято решение провести дополнительную проверку 9 человек из вышеупомянутых списков.

"Относительно криминальных авторитетов работа продолжается. Мы сегодня получили отчет, где они сегодня находятся. Из 17 "воров в законе", которые были под санкциями, пока ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию Украины, а другая часть - в СИЗО", - добавил секретарь СНБО.

Санкции против "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

14 мая СНБО ввел полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 – это граждане иностранных стран и 15-граждане Украины.

Кроме того, СНБО применил санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

По состоянию на 4 июня из Украины выслали 34 "воров в законе" и 69 "криминальных авторитетов" из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны.

Автор: Антонина Доломанжи