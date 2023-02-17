Имея удаленный доступ к банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Работники ГБР во взаимодействии с ГСР Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции - зерновых и масличных культур, говорится в сообщении ГБР.

Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними, и после оплаты товара, забирали деньги себе.

Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных.

Мошенники тщательно готовили свои преступления. Получив данные об очередном потенциальном "клиенте", они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль".

Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, о якобы ее возможной покупке. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и тому подобное. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия. Параллельно проходили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета "продавца" поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Таким образом потерпевшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

Правоохранители остановили деятельность мошенников. В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривень.

Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других участников преступной организации и привлечение их к ответственности.

Организатору и шестерым членам преступной организации сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет офис Генерального прокурора Украины.