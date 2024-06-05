Отмечается, что для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять 15-27 часов.

С начала 2024 года в российском аэропорту "Шереметьево" в 2024 году умерло уже четверо граждан Украины. Они ожидали прохождения фильтрации, которой оккупанты подвергают украинцев, сообщает "Восточная правозащитная группа".

"По сообщениям местных источников, из-за расположения фильтрационного центра для граждан Украины образуются очереди от 15 до 27 часов для каждого рейса, где есть граждане Украины. Практически 60-70% граждан Украины депортируют не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять 15-27 часов", – говорится в сообщении.

При этом источники правозащитной группы, которые прошли такую фильтрацию, заявили, что в очереди умерли как минимум 4 гражданина Украины.

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"Все они были людьми приклонного возраста", – отмечают правозащитники.

Фильтрация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно использует фильтрацию населения. Еще в 2022 году представители США в ООН заявляли, что такие мероприятия контролируют чиновники из администрации Путина. По состоянию на сентябрь того года, по разным оценкам, российская власть допрашивала, задерживала, принудительно депортировала от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины из их домов в Россию.

Агрессор не отказался от практики фильтрации до сих пор. В частности, 4 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска.

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