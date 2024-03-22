Речь идет об усилении ряда мер, ограничивающих права и свободы украинцев.

Украинцам в оккупации стоит готовиться к массовым притеснениям после безальтернативного переизбрания Путина в качестве правителя России.

Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, пояснив, что теперь враг пойдет на усиление фильтрационных мер. Кремль воспринимает захваченные в Украине земли и людей, проживающих там, как враждебные элементы.

"Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы. Ситуация там действительно сложная", - сказал Юсов Liga.net.

Поэтому, помимо принудительной мобилизации, следует готовиться к более широким проявлениям массового нарушения гражданских прав и свобод, а также к притеснениям экономического характера. "Которые связаны, в частности, с предпринимательской деятельностью и имущественными правами", - уточнил представитель ГУР.

Он говорит, что единственный возможный вариант защиты для украинцев - постараться выехать из ВОТ. Хотя на данный момент Россия старается всячески препятствовать подобным попыткам, блокируя людям возможности, признал Юсов.

Россия провела выборы на ВОТ под принуждением

Отметим, президентские выборы в РФ длились три дня - с 15 по 17 марта. Процесс завершился весьма предсказуемо: как многие прогнозировали, победу получи Путин. И не просто получил, Россия заявила о рекордной явке на избирательных участках. Путин нарисовали 87,28% голосов поддержки.

В первый же день голосования Украина заявила о случаях нарушения избирательного процесса на временно оккупированных территориях, где избрание Путина президентом - уже сам по себе нелегитимный процесс. Позже, 19 марта, Центр национального сопротивления описал несколько нарушений. К примеру, украинцев на ВОТ заставляли "голосовать" во время остановок на блокпостах. Также там автоматически говорили, за кого нужно ставить галочку. Аналогичные рейды проводились по домам украинцев. Россия формировала списки "нелояльных" людей, шантажируя таким образом общество.

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