Принудительная депортация на территорию оккупанта является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения и военным преступлением.

Фильтрационные операции на оккупированных территориях Украины контролируют чиновники из администрации президента России Владимира Путина.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время выступления на заседании Совета Безопасности.

Она отметила, что российские чиновники также предоставляют списки украинцев, которые подлежат фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций.

Видео дня

"Оценки из разных источников, включая правительство, указывают на то, что российская власть допрашивала, задерживала, принудительно депортировала от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины из их домов в Россию – часто в изолированные регионы на Дальнем Востоке", - сказала Томас-Гринфилд.

Также она сообщила, что под фильтрацию попали и тысячи детей, некоторых из них разлучили со своими семьями и забрали из детских домов, передав на усыновление в России. "У США есть информация, что только в течение июля более 1800 детей были перевезены из оккупированных регионов Украины в Россию", - сказала постпред США.

Она напомнила, что принудительное перемещение или депортация лиц с оккупированных территорий на территорию оккупанта является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением.

По словам Томас-Гирнфилд, причиной таких действий России является подготовка к попытке аннексии захваченных украинских территорий.

"Цель – силой изменить настроения (людей на оккупированных территориях, - УНИАН). Чтобы создать мошеннический вид легитимности российской оккупации и возможной вероятной аннексии еще большей территории Украины. Эти попытки сфабриковать факты на местах являются предикатом фиктивных референдумов. Это часть русской игры в Украине, о которой мы предупреждали членов Совета еще с начала войны", - отметила Томас-Гринфилд.

Постпред США предупредила, что попытками провести референдумы в Херсонской, Запорожской и других областях Украины Россия будет пытаться создать фальшивую видимость законности своей агрессии и общественной поддержки.

"Конечно, мы никогда не признаем никаких попыток России силой изменить границы Украины. Мы должны привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях. Мы должны ответить как международное сообщество, которое все еще уважает Устав ООН. Мы знаем, что на все это скажет Россия. Они будут возражать, возражать, возражать. Но есть простой способ узнать, правда ли это. Впустите ООН. Предоставьте независимым наблюдателям доступ. Предоставте доступ неправительственным организациям. Разрешите гуманитарный доступ. Пусть мир увидит, что происходит", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что пока Россия не предоставит такой доступ, нам придется полагаться на накопленные доказательства и смелые свидетельства тех, кто выжил.

"Картина, которую они рисуют, вызывает ужас. Коллеги, наступит день, когда мы соберемся на этом Совете, чтобы осудить попытки Российской Федерации аннексировать большую часть территории Украины. И я прошу вас запомнить то, что вы здесь сегодня слышали. Никто. Никто не сможет сказать, что их не предупреждали", - подытожила представитель США на заседании СБ ООН.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки идентифицировали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей на временно оккупированных Россией территориях Украины. Их используют для содержания, допросов и сортировки военнопленных и гражданских.

Исследования Йельского университета при поддержке Госдепартамента США показало, что Россия и оккупационные власти "ЛДНР" создали "систему фильтрации" для сортировки людей в районах, которые находятся под российской оккупацией, что является "чрезвычайной ситуацией с правами человека".

Между тем, в докладе организации Human Rights Watch сообщается, что российские силы насильно вывозят украинцев в Российскую Федерацию или на оккупированные территории Украины.

Также HRW отмечает, что тысячи граждан Украины подверглись фильтрации. У жителей Мариуполя собирали биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, снимки лица, осматривали личные вещи и расспрашивали об их политических взглядах. В организации подчеркивают, что процесс фильтрации носит карательный и оскорбительный характер, не имеет юридической основы и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: