На оккупированной территории Волчанска остается немного людей, которых враг использует как живой щит.

Российские захватчики создали на временно оккупированной части Волчанска Харьковской области фильтрационные лагеря.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что россияне продолжают разрушать город обстрелами. Жителям Волчанска уже некуда возвращаться.

По словам Синегубова, сейчас Волчанск разделен на три части – оккупированную, так называемую "серую зону", и подконтрольную украинским войскам, однако она постоянно находится под обстрелами. В той части, которую контролируют ВСУ, военные и полицейские продолжают эвакуировать местных жителей.

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"На территории, которая под оккупантами, остаются немного людей, которых враг использует как живой щит. И, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", – добавил он.

Ситуация в Волчанске

На днях украинские военные захватили в плен под Волчанском около 60 российских оккупантов. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский днем 4 июня сообщил, что под контролем оккупантов остается около 20% территории Волчанска. По его словам, враг вынужден отступать, север города фактически разрушен, а также у россиян нет логистического подкрепления.

При этом Ярославский добавил, что главной проблемой для Сил обороны Украины на этом направлении являются удары РФ КАБами и с РСЗО.

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