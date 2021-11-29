На организатора скандальной вечеринки, которую устроили в годовщину Голодомора во Львове, составили административный протокол.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

Полицейские узнали о шумной вечеринке в центре Львова во время мониторинга социальных сетей.

Они установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. На него составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обошлась скандальная вечеринка блогеров во Львове"За нарушение карантинных ограничений составлен протокол по ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" кодекса Украины Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 тысяч гривен.

Вечеринка блогеров во Львове

Как сообщал УНИАН, в день, когда в Украине отмечали память жертв голодоморов, львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку.

Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Позже стало известно, что несколько крупных брендов пересмотрят деловые отношения с ними.

Автор: Людмила Жерновская