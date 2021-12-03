Руководитель Дома ученых Роман Славитич потерял сознание прямо в помещении горсовета.

Утром пятницы, 3 декабря, в помещении Львовского городского совета стало плохо директору Дома ученых, который пришел на прием к заместителю мэра Андрею Москаленко. Спасти мужчину не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе львовской мэрии.

"Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитичу. По словам очевидицы, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложил стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание", — говорится в сообщении.

Заместитель Андрея Садового отметил, что Славитич пришел на прием к нему, но не дождался встречи.

"Вчера вечером директор Дома ученых позвонил мне и попросил о встрече. Мы договорились встретиться сегодня в 8 утра. Господин Роман пришел немного быстрее", — рассказал Москаленко.

На место вызвали скорую, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

"В течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитичу было 75 лет. Община города выражает соболезнования родным и близким господина Романа", — отметили в мэрии.

Ранее УНИАН сообщал, что Дом ученых во Львове попал в центр скандала.

"Блогерская голодная туса": что известно о скандальной вечеринке во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику было немало блогеров, среди них и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Развлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Печенюк