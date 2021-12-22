Блогерша заверила своих подписчиков, что в Москву она отправилась по важному делу.

Известную украинскую Instagram-блогершу Лилию Багирову не пустили на территорию России. Ей запретили въезд до 2026 года.

Причиной такого решения стал ее репортаж о протестах в Беларуси. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram в "историях".

Читайте такжеУчастница популярного украинского шоу назвала Россию "своей страной"Багирова заверила своих подписчиков, что в Москву она отправилась по важному делу. "Очень важному для меня делу, и это дело оправдывало мой такой поступок", - заявила она.

"Но на границе, уже во Внуково, меня задержали на 5 часов. И там сообщили, что из-за того, что я журналист и я снимала материалы о Беларуси, у меня невъезд в РФ и РБ до 2026 года", - поделилась Лилия.

Блогерша добавила, что ее депортируют в Украину. Кроме того, она заявила, что Беларусь "повесила уголовную статью".

Видео Багировой о Беларуси под названием "Марш свободы"

Лилия Багирова – бизнесвумен и блогерша с аудиторией в 144 тысячи подписчиков в Instagram.

Как сообщали в Госпогранслужбе Украины, количество граждан Российской Федерации, которых в этом году не пропустили в нашу страну, более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: