Участник "Бессмертного полка" крикнул: "Одесса – русский город!", после чего правоохранители вывели его из толпы.

В Одессе на Аллее Славы, куда в день Победы над нацизмом во второй Мировой войне приходят очень много людей, произошло несколько стычек между участниками пророссийской акции «Бессмертный полк» и полицейскими.

Как передает корреспондент УНИАН, аллею в парке им. Тараса Шевченко, где находится монумент Неизвестному матросу, сегодня посещают тысячи людей.

Также на Аллею Славы пришли участники акции «Бессметный полк». Они держали портреты и фотографии, на которых, как они утверждают, их родственники – участники, ветераны Второй мировой войны. Правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок в парке, увидели у одного из участников акции портрет маршала Георгия Жукова и потребовали его убрать. Некоторые участники «Бессмертного полка» начали сопротивляться, кричать: «Жуков – наш герой!» и обзывали полицейских.

Также конфликт произошел с молодыми людьми, стоявшими недалеко от монумента Неизвестному матросу с красно-черным флагом. Пророссийски настроенные люди назвали полицейских фашистами, кричали: «Фашизм не пройдет!», «Подонки!».

Возле памятника участники акции пели советские песни, в частности «Катюшу», «День победы», кричали: «Ура!», некоторые скандировали: «Одесса, вставай, Бандеру прогоняй!», «Спасибо деду за победу!», «Одесса – город-герой!». Какой-то мужчина крикнул: «Одесса – русский город!», после чего правоохранители вывели его толпы. Пожилой мужчина ударил полицейского по голове палкой, к которой был прикреплен портрет.

Нацгвардейцы оттеснили от монумента агрессивную группу людей, которые конфликтовали с ними, некоторые женщины их толкали. Некоторые из пришедших на аллею были с запрещенной в Украине символикой -георгиевскими лентами.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:20, полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка. Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллеи Славы, еще один – с мемориала 411-й батареи.

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По результатам проверок составлен один протокол по ч.1 ст.173-3 (Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), по два - по ст.173 (Мелкое хулиганство) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Также составлен протокол по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Лариса Козовая