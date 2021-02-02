Кадры с пожара в "Эпицентре" под Николаевом / Cкриншот с видео
В сети опубликовано видео первых минут пожара в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.
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Ролик быстро завирусился в местных Telegram-каналах и соцсетях.
На кадрах можно видеть, что огонь суммарно охватил площадь в два-три квадратных метра, сотрудники пытаются как-то совладать с пламенем. Рядом ходит человек с топором, но является ли он тем самым поджигателем, о котором сообщила полиция - неизвестно.
Пожар в Эпицентре в Первомайске
- Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".
- По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников, но его все же задержали.
- В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.
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