На кадрах можно видеть, что сотрудники пытались справиться с огнем своими силами.

В сети опубликовано видео первых минут пожара в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.

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Ролик быстро завирусился в местных Telegram-каналах и соцсетях.

На кадрах можно видеть, что огонь суммарно охватил площадь в два-три квадратных метра, сотрудники пытаются как-то совладать с пламенем. Рядом ходит человек с топором, но является ли он тем самым поджигателем, о котором сообщила полиция - неизвестно.

Пожар в Эпицентре в Первомайске

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников, но его все же задержали.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров