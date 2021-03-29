Один из камней разбил окно электрички и срикошетил женщине в голову, в результате чего она получила сотрясение мозга.

В Харьковской области неизвестные забросали камнями электричку, в результате чего пострадала пассажирка поезда.

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Об этом сообщают в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в электричке Харьков - Славянск на перегоне Мерефа-Борки.

Один из камней разбил окно электрички и срикошетил женщине в голову, в результате чего она получила сотрясение мозга.

В полиции пока не комментировали происшествие.

"Сейчас лежит, тошнота, кружится голова. Первую помощь оказал самостоятельно. Еще шапка смягчила удар, а так бы голову проломило", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий