Экс-чиновник организовал подделку официальных документов с целью избежания уголовной ответственности в Сербии.

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, экс-чиновник организовал подделку официальных документов с целью избежания уголовной ответственности в Республике Сербия.

"7 июня 2022 года он пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт на автомобиле BMW X6 PMV, который формально якобы принадлежит его жене. Во время прохождения таможенного контроля у него было обнаружено почти 593 тыс. евро, более 120 тыс. долларов США и два изумруда, которые он скрывал", - информирует Генпрокуратура.

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Отмечается, что сербские правоохранители задержали тогда экс-чиновника. Сейчас следствием установлено, что все это имущество и средства были получены фигурантом преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

"Однако, чтобы создать у сербских правоохранительных и судебных органов ложное представление о законности происхождения средств и имущества, экс-чиновник организовал изготовление поддельных официальных документов. Речь идет о договоре займа - возвратной финансовой помощи, якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акт предоставления средств к этому договору. После получения от сообщников пакета поддельных документов, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в г. Ниш в Республике Сербия", - информирует Генпрокуратура.

Однако во взаимодействии с сербскими правоохранительными органами в рамках международно-правового сотрудничества следователи ГБР и прокуроры Офиса Генпрокурора установили факт подделки этих документов и передали доказательства сербскому суду.

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Как сообщал УНИАН, 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию арестовали экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Тогда сообщалось, что в его машине нашли более 600 тыс. евро и 125 тыс. долларов наличными, а также бриллианты.

После этого, в мае, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Отмечалось, что у него обнаружили необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн. В Бюро отметили, что фигурант, находясь на руководящих должностях в Службе, стал владельцем активов: автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированного на отца жены; автомобиля "BMW X6 xDrive40d", стоимостью 116 тыс. евро, зарегистрированного на жену; почти 593 тыс. евро и более 120 тыс. долларов США. Также в его собственности находились два изумруда стоимостью более 6,5 тысяч евро каждый, добавили в ГБР.

В Бюро напомнили, что ранее этому лицу уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также ранее работники ГБР сообщили ему о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 млн гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов.

Отмечалось, что подозреваемый был объявлен в международный розыск.

В Украине Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Из Украины Наумов выехал за считанные часы до полномасштабного вторжения России. 1 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

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