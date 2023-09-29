Во время работы в СБУ Наумов фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, которое не соответствует доходам.

В Сербии Высший суд города Ниш осудил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова до одного года лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября, в адвокат Наумова Милан Петрович утверждает, сторона защиты будет обжаловать это решение, пишет Балканская служба Радио Свобода.

"Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", - сказал адвокат.

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По словам Петровича, сейчас ожидается решение Апелляционного суда Нишу относительно запроса Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова. Ранее Высший суд города Ниш отклонил этот запрос.

Дело Наумова - детали

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию, - в его машине нашли деньги и бриллианты. Правоохранители предположили, что они "вероятно, происходят от преступной деятельности".

Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.

Также известно, что в Украине ему объявили два подозрения: "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн.

Из Украины Наумов выехал за считанные часы до полномасштабного вторжения России. 1 апреля 2022 года Зеленский лишил его звания.

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