Подозреваемый вместе с сообщниками лишили свободы предпринимателя, насильно удерживая его в автомобиле, и требовали от него перечислить 40 тысяч евро и 1,6 миллиона гривень на указанный счет.

В Киеве будут судить работника Службы безопасности, который вместе с соучастниками незаконно лишил свободы предпринимателя, а также требовал от него деньги.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении группы лиц, в состав которой входил оперативный сотрудник центрального аппарата СБУ, по факту совершения ими незаконного лишения свободы потерпевшего и вымогательстве у него денежных средств (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Следствие установило, что трое лиц, действуя по предварительному сговору, с целью получения денежных средств в феврале 2020 года, представившись сотрудниками СБУ, незаконно лишили свободы предпринимателя, силой удерживая в автомобиле. Они требовали у потерпевшего перечислить 40 тыс. евро и 1,6 млн грн на указанный счет, при этом угрожали ему и близким родственникам убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированному обвинению в финансировании терроризма и незаконном хранении боевых припасов.

"Для создания у потерпевшего впечатление о реальности этих угроз, обвиняемые, находясь в транспортном средстве, принудительно вложили в руки потерпевшего боевую гранату "Ф-1", которую угрожали использовать как доказательство в сфальсифицированном уголовном производстве в отношении него", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что после раскрытия преступления оперативный сотрудник СБУ, будучи действующим военнослужащим, с целью сокрытия от органов досудебного расследования, в феврале-марте 2021 года симулировал заболевание COVID-19 и пребывание на самоизоляции и не появился по месту несения службы, чем уклонился в условиях особого периода от несения обязанностей воинской службы в течение 14 дней (ч. 3 ст. 409 УК Украины).

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Сейчас оперативный сотрудник СБУ отстранен от занимаемой должности. В период с марта по июль 2021 года к указанному военнослужащему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в дальнейшем судом была изменена на залог.

Напомним, в прошлом году судили сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ, который вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи.

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Автор: Екатерина Гирнык