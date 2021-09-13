Чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева.

По материалам Службы безопасности Украины заместителю директора специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКПО" и директору одного из столичных коммерческих предприятий объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Как отмечается, чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева.

"Схема действовала более полутора лет. А суммы взяток колебались от 3 до 50 тысяч долларов США за место в зависимости от района расположения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вымогательством денег за "услуги" занимались двое посредников-киевлян, которые представлялись работниками столичных кладбищ. На самом же деле один из них – частный предприниматель, другой – безработный.

Служба безопасности Украины в июле этого года разоблачила эту противоправную схему.

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Сейчас заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Директор коммерческого предприятия будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Как сообщал УНИАН, 62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района и устроил там частное кладбище.

Автор: Инна Андалицкая