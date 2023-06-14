Причиной инцидента стал пустой детский рюкзак, который разозлил двух пассажиров.

Во Львовской маршрутке жестоко избили детей. Причиной драки стал детский рюкзак.

Как сообщила родственница пострадавшего ребенка Виктория Миськив, инцидент произошел в пятницу, 9 июня, в маршрутке, курсировавшей автобусным маршрутом №61.

Одной из пассажирок не понравилось, что у мальчика был рюкзак. По словам Виктории, ребенок стоял вдали от недовольной женщины, а рюкзак был небольшим и пустым, поэтому не мешал ей. Из-за возмущения женщины мальчик отошел подальше, но в конфликт вмешался другой пассажир.

"Вот этот мужлан начал душить этого мальчика 14 лет и бил кулаком в живот, девушки вступились за этого паренька, и из-за этого еще их избили. У девушки гематома над глазом! Это просто ужас", - рассказывает Виктория.

На видео инцидента видно, как взрослый мужчина начал сжимать шею мальчика своими руками, при этом остальные пассажиры наблюдали. За ребенка вступились две девушки. Впрочем, на них набросилась та самая женщина, что и начала конфликт.

Сейчас делом занимается полиция. Женщину и мужчину уже нашли.

Другие скандалы в маршрутках

Недавно в Киеве военного выгнали из маршрутки из-за балаклавы и "спортивок". Пассажиры за него вступились.

В то же время во львовских Telegram-каналах появилось видео с женщиной, которая устроила скандал в маршрутке. Она заявила, что поддерживает РФ. После этого ее вытолкали на улицу, однако она продолжала ссориться. Полицейские открыли уголовное производство за публичные высказывания местной жительницы в пользу врага.

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