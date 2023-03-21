Мнения относительно обстоятельств конфликта в сети разошлись.

Военного выгнали из киевской маршрутки, пассажиры за него вступились.

Видео конфликта опубликовали в Facebook. Отмечается, что спор между пассажирами и водителем произошел в салоне 508-й маршрутки. Граждане сетовали, что водитель выгнал военного из транспорта, который претендовал на бесплатный проезд.

"Уважаемые украинцы, полюбуйтесь. Вот этот черт, эта вот гнида, бл*ть, выгнал солдата из маршрутки", - сказал один из пассажиров. На что водитель ответил: "Вы видели, что это солдат?" Автор видео добавил: "Позывной, шевроны ВСУ.... Эта гнида выгнала солдата, не повезла в маршрутке".

Видео дня

Мнения относительно обстоятельств конфликта в сети разошлись. Кто-то заступался за военного, другие требовали объяснений.

Однако, как пишет ТСН со ссылкой на комментарий компании-перевозчика "Универсал-Транс", военный был в балаклаве и водитель подумал, что это шутка.

"В маршрутку зашел молодой человек в военной куртке, спортивных штанах и в Балаклаве на голове - лица не было видно. Он показал водителю документ на листке бумаги с фото. Наш водитель посмотрел на человека в балаклаве и попросил показать военный билет. Водитель считает, что парень просто хотел пошутить, потому что после просьбы показать военный билет сразу вышел из маршрутки. В салоне начали кричать, что военного выгнали. Какой-то мужчина снял это видео, выложил в сеть и на водителя посыпались обвинения", - рассказал директор предприятия Сергей Криворучко.

Сама компания тоже восприняла инцидент за шутку неизвестного молодого человека, поскольку военный "не ходил бы по городу" в таком виде.

"Наш водитель с ним нормально разговаривал, не ссорился, не обижал, не выгонял из маршрутки. Просто сказал - покажи военный билет и езжай себе. На водителя никогда не было нареканий, он давно работает на маршруте и с уважением относится к нашим воинам. Перевозит льготников при предъявлении удостоверения. Да и военных возит бесплатно, когда они в форме или показывают соответствующий документ", - пояснил Криворучко.

Наказывать водителя маршрутки не будут, поскольку, по мнению перевозчика, мужчина ничего плохого не сделал.

Громкие скандалы в Украине – последние новости

Недавно сеть взбудоражило видео, на котором женщина просит представителей одного из столичных спортклубов пустить в душ заведения военных, которые едут в зону боевых действий, но ей отказали.

В скандал, на этот раз сексистский, попал и украинский певец Иво Бобул. В интервью блогерше Эммы Антонюк он назвал всех женщин "меркантильными", а затем перешел и на личные оскорбления.

А вот участница программы "СуперМама" и победительница проекта "От пацанки до барышни" Ирина Слюнько попала в языковой скандал.

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