Женщина погибла на месте ДТП.

Во Львове внедорожник BMW X5 насмерть сбил водителя скутера службы доставки еды Glovo. ДТП произошло на ул. Стуса,7 вблизи перекрестка с ул. Кубанской.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины, в результате наезда автомобиля BMW X5 водитель скутера Suzuki погибла на месте происшествия. За рулем внедорожника был 27-летний львовянин.

Примерно через полтора часа полицейские установили личность погибшей курьерши. Ею оказалась 58-летняя львовянка.

По факту аварии полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Виктория Гордиенко