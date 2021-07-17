Медики осмотрели 20 человек, 12 понадобилась помощь.

В Ривненской области рейсовый автобус Киев-Вроцлав съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области Facebook.

Происшествие случилось в 3: 45 17 июля между селами Крупец и городом Радилов Дубенского района. На момент аварии в салоне находились 40 пассажиров. Все – граждане Украины.

Спасатели вывезли из транспорта 10 пострадавших и с помощью специнструмента деблокировали еще одного человека, зажатого между сиденьями.

В результате ДТП в больницу с травмами доставили 16 человек, говорится в сообщении. Старший врач "экстренной помощи" в комментарии Суспільному уточнила, что на место происшествия приехали 4 бригады "скорых" из области и еще две – из Львовской области.

Медики осмотрели два десятка человек, 12 понадобилась помощь.

Аварию ликвидировали 20 спасателей с привлечением 4 единиц спецтехники службы. Все обстоятельства дтп сейчас устанавливают сотрудники полиции.

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Автор: Яна Ставская