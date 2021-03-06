Ночью в Подкарпатском воеводстве перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев. Шесть человек погибли, 39 были госпитализированы.

14 пострадавших в результате ДТП в Польше украинцев находятся в тяжелом состоянии, 9 выписаны из больницы.

Читайте такжеВ МИД назвали предварительную причину смертельной аварии с более 50 украинцами в ПольшеОб этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Напоминается, что сегодня ночью вблизи города Радымно в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

Шесть человек погибли, еще 39 были доставлены в больницы. 14 находятся в тяжелом состоянии. Травмированных разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства.

По сообщениям польской стороны, 9 пациентов уже выписаны из больниц.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.

На месте трагедии работали польские службы: более 100 спасателей, Государственная медицинская спасательная служба, 30 полицейских и представители организации Красного креста. Также к спасению украинцев были привлечены тяжелая техника, вертолет и дроны.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

Работники Генерального консульства Украины в Люблине безотлагательно выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам и координации взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечения пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации тел погибших.

Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

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Автор: Виктория Токарева