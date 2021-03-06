Они перевезены в общежитие школы в Ярославе, где находились другие 18 украинцев.

Сейчас из больниц Подкарпатского воеводства Польши уже выписали девять человек, пострадавших в ДТП украинского автобуса.

Читайте такжеВ МИД назвали предварительную причину смертельной аварии с более 50 украинцами в ПольшеОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление воеводы Подкарпатского воеводства Евы Ленярт.

"Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, мы нашли места в больницах на территории воеводства, где пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Часть из них уже выписана из больниц, я знаю о девяти выписанных лицах", - сообщила Ленярт.

Она добавила, что они перевезены в общежитие школы в Ярославе, где находились другие 18 украинцев, которые не слишком пострадали в результате автокатастрофы.

По словам воеводы, в деле украинского автобуса она находится в постоянном контакте с генконсулом Украины в Люблине и послом Украины в Польше, а также лично контактирует с главами МВД и Минздрава Польши, министром инфраструктуры. Ленярт отметила, что министры предлагали дополнительную помощь, но сил, которые есть на территории воеводства, хватило для осуществления спасательной операции.

В свою очередь, заместитель начальника Государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дрыняк отметил, что спасательная операция была очень сложной. Он сообщил, что после ДТП самостоятельно автобус смогли оставить только четыре человека. В то же время остальных, 43 человека, спасатели извлекали из автобуса по применению специального оборудования, поскольку автобус нужно было разрезать, освобождать пострадавших и передавать их медикам. К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника, дроны.

Между тем, заместитель начальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы, это будет предметом следствия. У обоих водителей автобуса взята кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что на месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших - документы у этих людей были с собой. Это одна женщина и двое мужчин. Лица двух других будут определены. Известно, что погибшие - женщины.

Свои соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше уже выразил президент Польши Анджей Дуда.

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Автор: УНИАН