Среди погибших - один ребенок. Травмированы еще четыре человека, в том числе двое детей.

15 сентября около 20:00 на автодороге "Киев - Чоп" в городе Броды Львовской области произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого погибли четверо людей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области и опубликовала фото с места инцидента.

"В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля "Фольксваген", среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Водитель военного автомобиля не пострадал.

Полицейские вместе с сотрудниками ГБР устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в результате столкновения на Прикарпатье рейсового автобуса с автомобилем были госпитализированы 16 человек, из них шестеро - дети, есть жертва.

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