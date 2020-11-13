Chevrolet Aveo управлял 23-летний иностранец, у 29-летней пострадавшей - перелом ноги.

В Одессе полиция открыла производство по факту наезда водителем-иностранцем на женщину во время акции протеста, которая проходила вчера вечером из-за отсутствия электричества в домах.

Читайте такжеВ Хмельницком автобус сбил двух детей на переходеКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вечером 12 ноября на ул. Дальницкой, где десятки людей протестовали из-за отсутствия в их домах электричества.

В частности, горожане, встав (и передвигаясь) на пешеходном переходе, перекрыли движение автотранспорта. При этом, протестующие пропускали спецтранспорт - полицию, автомобили скорой помощи и пр., а также не препятствовали движению трамваев (рядом проходят трамвайные пути).

Установлено, что во время этой акции автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 23-летний иностранец, наехал на ее участницу. Сбив женщину, водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия, но был остановлен патрульными через несколько сотен метров от места происшествия.

«29-летнюю пострадавшую, получившую перелом ноги, доставили в больницу, сейчас - она дома на амбулаторном лечении», - сообщили в главке.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения и пр.) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая