Люди перекрыли дорогу, протестуя против того, что в их домах отсутствует электроэнергия.

В Одессе водитель Chevrolet въехал в людей, перекрывших дорогу.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 12 ноября около 20:00 патрульные получили сообщение о перекрытии движения по улице Дальницкой.

"Как выяснилось, на месте находилось значительное скопление людей, которые ходили по пешеходному переходу - движение транспорта было заблокировано. В это время водитель автомобиля Chevrolet Avео въехал в толпу людей и продолжил движение…", - рассказали в управлении.

Со слов очевидцев, когда иномарка въехала в толпу, на ней оказалась одна из протестующих, однако водитель вместе с "женщиной на капоте" продолжил движение.

В управлении отметили, что инспекторы в ходе преследования задержали автомобиль.

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"На кузове автомобиля были повреждения лобового стекла и капота. 23-летнего водителя передали следователю для дальнейшего выяснения события, а 29-летняя женщина-пешеход госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

По некоторым данным, люди перекрыли дорогу, протестуя против того, что в их домах отсутствует электроэнергия.

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Автор: Лариса Козовая