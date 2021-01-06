BMW с людьми загорелся. Погибших извлекали спасатели.

В Одессе при столкновении пяти автомобилей два человека погибли и пятеро пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, вчера примерно в 22:15 в службу спасения поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Разумовской.

Читайте такжеВ ДТП под Днепром погиб сын Корбана с одноклассницей - соцсети (фото, видео)

Как выяснилось, произошло ДТП, загорелся легковой автомобиль BMW. В 22:18 возгорание локализовано и в 22:22 ликвидировано на площади 4 кв. м.

В результате происшествия погибли два человека, 1991 г.р. и 1992 г. р., которых с помощью специальных инструментов достали спасатели.

От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в результате ДТП двое погибли и пятеро пострадали, в их числе - несовершеннолетний.

ДТП в Одессе: что известно

Вчера около 22:00 в Одессе на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской столкнулись пять машин. В районе ДТП была перекрыта проезжая часть, патрульные осуществляли отвод транспорта и регулировали дорожное движение.

Очевидцы утверждали, что ДТП спровоцировал якобы уличный гонщик. В результате столкновения одна из них загорелась, и находившиеся в ней люди якобы сгорели заживо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая