В Одессе в результате ДТП с участием патрульных пострадали трое человек
10:26, 30 июля 2020Происшествия
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По предварительной информации, пострадали трое человек – двое патрульных и водитель микроавтобуса.
REUTERS
В Одессе сегодня произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, есть пострадавшие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Отмечается, что на проспекте Шевченко столкнулись микроавтобус службы доставки воды и служебный автомобиль патрульной полиции.
По предварительной информации, пострадали трое человек. В частности, двое патрульных – мужчина и женщина, а также водитель микроавтобуса. Потерпевших доставили в больницу.
На месте работает полиция.
Как сообщал УНИАН, в Одессе будут судить трех полицейских, избивших водителя автомобиля.
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