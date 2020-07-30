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В Одессе в результате ДТП с участием патрульных пострадали трое человек

10:26, 30 июля 2020
Происшествия
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

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Отмечается, что на проспекте Шевченко столкнулись микроавтобус службы доставки воды и служебный автомобиль патрульной полиции.

По предварительной информации, пострадали трое человек. В частности, двое патрульных – мужчина и женщина, а также водитель микроавтобуса. Потерпевших доставили в больницу.

На месте работает полиция.

Как сообщал УНИАН, в Одессе будут судить трех полицейских, избивших водителя автомобиля.

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