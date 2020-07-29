В Одессе будут судить троих полицейских, которые безосновательно вытащили из машины и избили водителя

Не предъявив служебные удостоверения, полицейские в грубой форме потребовали документы у водителя, потом вытащили из машины и избили.

В Одессе будут судить троих полицейских, избивших водителя автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура на этой неделе направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских одного из отделов полиции, которые подозреваются в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Отмечается, что в августе 2017 года правоохранители, находясь в составе экипажа автопатруля, остановили автомобиль и без каких-либо объяснений применили к водителю меры физического воздействия с использованием спецсредств.

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В частности, полицейские, не предъявив служебные удостоверения и не указав причину остановки машины, начали в грубой форме требовать документы у водителя. Затем вытащили водителя и пассажира из машины, которые при этом сопротивления сотрудникам правоохранительных органов не оказывали.

«Им выкрутили руки за спину и начали руками и ногами наносить удары по различным частям тела. В результате, водитель получил телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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