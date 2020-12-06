В Николаеве столкнулись Тoyota Land Cruiser и ВАЗ Жигули. От удара ВАЗ вылетел на остановку, водитель скончался на месте.
Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель устроил гонки с патрульными, а потом притворялся пассажиром (видео)Об этом пишут Новости-Н.
По одной из версий, Жигули двигались по ул. Южной со стороны пр. Мира. Водитель пытался «проскочить» пр. Богоявленский на «красный», и в этот момент в ВАЗ врезалась Тoyota.
По другой версии, Тoyota двигалась на «красный».
Полицейские оцепили остановку, в которую въехал ВАЗ, на месте работают шесть экипажей полиции.
Издание пишет, что в Тoyota находилось два человека. У одного из них все лицо в крови, однако мужчина утверждает, что его избили, а в аварии он не пострадал. Отмечается, что от обоих мужчин исходит сильный запах алкоголя.
Кто был за рулем внедорожника пока не установили - оба отрицают, что управляли автомобилем.
По словам очевидцев, после аварии человек с окровавленным лицом пытался сбежать с места ДТП, однако его догнали прохожие.
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