Обошлось без пострадавших.

В Киеве произошло ДТП с участием трактора и автомобиля полиции.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"На улице Дегтяревской водитель трактора, во время выезда с придомовой территории, не заметил авто правоохранителей и въехал в него", - говорится в сообщении.

В результате аварии обошлось без пострадавших.

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Автор: Юрий Годован