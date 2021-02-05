ДТП на Дегтяревской / скриншот видео
В Киеве произошло ДТП с участием трактора и автомобиля полиции.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"На улице Дегтяревской водитель трактора, во время выезда с придомовой территории, не заметил авто правоохранителей и въехал в него", - говорится в сообщении.
В результате аварии обошлось без пострадавших.
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