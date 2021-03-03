На улице Юрия Шумского в Днепровском районе столицы авто вылетело на встречную полосу.
Как сообщает "Киев Оперативный", погиб 62-летний водитель.
Читайте такжеВ Киеве произошло масштабное ДТП: авто вылетело на остановку с людьми (фото)По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание. Вследствие этого авто вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с еще одним авто.
На видео видно, что медики делают мужчине реанимацию, однако спасти его не удалось.
"На Шумского одному из водителей стало плохо, он потерял сознание и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим авто... К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь водителю. Мужчине было 62 года", - говорится в сообщении.
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