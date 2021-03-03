По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем.

На улице Юрия Шумского в Днепровском районе столицы авто вылетело на встречную полосу.

Как сообщает "Киев Оперативный", погиб 62-летний водитель.

Читайте такжеВ Киеве произошло масштабное ДТП: авто вылетело на остановку с людьми (фото)По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание. Вследствие этого авто вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с еще одним авто.

На видео видно, что медики делают мужчине реанимацию, однако спасти его не удалось.

"На Шумского одному из водителей стало плохо, он потерял сознание и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим авто... К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь водителю. Мужчине было 62 года", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН