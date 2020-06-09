Нетрезвый экс-советник Кернеса устроил ДТП в Харькове с пострадавшими - СМИ (фото)

Проходить тест на драгере предполагаемый виновник ДТП отказался, и по словам одного из врачей, в целом вел себя неадекватно.

В Харькове на проспекте Победы, 64 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В результате аварии четырех человек госпитализировали в медучреждение, сообщается на странице "ХС | Харьков" в Facebook.

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Отмечается, что предполагаемый виновник аварии некоторое время оставался закрытым в автомобиле. По предварительной информации, за рулем находился ексрадник мэра Харькова Геннадия Кернеса - Юрий Санин, который также возглавлял городское управление земельных ресурсов.

Журналисты добавляют, что проходить тест на драгере он отказался. А когда его привезли в больницу сдать анализы на алкоголь, мужчина устроил перепалку с активистами.

К тому же, по словам одного из медиков, в целом он вел себя неадекватно. Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно.

В итоге мужчина анализы отказался сдавать и уехал из больницы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве телохранитель бывшего народного депутата Олега Ляшко Евгений Стипанюк угрожал оружием за конфликта на дороге. Инцидент произошел 7 июня на улице Заболотного.

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