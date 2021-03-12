Внедорожник врезался в МиГ-29 в Василькове во время буксировки военного самолета.
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Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Центр" в Facebook.
Авария произошла 10 марта. По данным СМИ за рулем автомобиля был пьяный капитан.
В командовании подтвердили, что в результате аварии произошел пожар, который своевременно локализовали благодаря спасателям. Самому же водителю оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии.
По факту происшествия проводят служебное расследование.
Как пишет Инсайдер UA стоимость самолета составляет более 20 миллионов долларов.
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