Анна не понимает, как в стране, где идет война, "судья может себе позволить напиться и гонять в комендантский час по Киеву".

26 июня в Киеве на блокпосту судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко – у него осталась жена Анна и трое детей. Вдова военного говорит, что вместе с ее мужем подозреваемый убил и все планы семьи на будущую жизнь.

"Оно настолько сильно тяжело, я вам передать не могу. Внутри так болит",– говорит в интервью ТСН жена погибшего Вадима Бондаренко, держа в руках кепку мужа. Ее Анне отдали в части, где он служил. Женщина говорит, что на ней еще есть запах ее мужа.

Сейчас женщина почти не заходит в дом, где еще до полномасштабной войны жила их семья – Анна, Вадим и трое детей. Она живет рядом, у родителей.

"Мне трудно сюда заходить. Здесь все о нем напоминает, все мы делали вместе", – делится она.

С Вадимом они познакомились три года назад и уже через три месяца поженились. Анна рассказывает: Вадима не напугало, что у нее уже есть двое детей. Тогда 19-летний мужчина настаивал, что Анна и ее дети будут носить его фамилию.

"Кто ему такой пример дал? Не знаю. Но он так был настроен, для него это было так важно", – вспоминает жена нацгвардейца.

Почти сразу после свадьбы Вадим пошел на срочную службу в Нацгвардию. Пока служил, у пары родилась дочь Полина. Вернуться молодой отец должен был весной 2022 года, однако из-за российского вторжения всем срочникам срок службы продлили. Анна с детьми уехали в Финляндию. Женщина думала возвращаться, когда уволится муж, однако приехать пришлось раньше.

"Аня, ты меня слышишь, Вадима нет. Ну как нет? Не могло это случиться со мной и с моим Вадимом. Не могло", – вспоминает она.

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр на блокпосту в Киеве сбил насмерть 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Он погиб мгновенно.

"Ноги повыворачивало полностью в другую сторону. Там они не были целые. Там был перелом основания черепа", – рассказывает Анна.

Судью Алексея Тандыра задержали на время следствия. Сам он назвал себя не виновником ДТП, а лишь причастным к смерти нацгвардейца.

"Ну как может в стране, в которой идет война, судья себе позволить напиться и гонять в комендантский час по Киеву?" – спрашивает Анна.

Теперь вдова погибшего ждет правосудия.

"Хотелось бы его очень наказать. Я думаю, что 10 лет для него – это ничто. Он забрал целую жизнь, а у него заберут только 10 лет", – подчеркнула жена Вадима.

Сбитие нацгвардейца на блокпосту: суд над Тандыром

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр на блокпосту в Киеве сбил насмерть 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Это произошло в начале комендантского часа. Свидетели заявили, что судья был нетрезв, а внутри его авто нашли полупустую бутылку алкоголя. Высший совет правосудия сразу после инцидента дал согласие на арест Тандыра – суд отправил его за решетку. Погибшего нацгвардейца провели в последний путь в Черкасской области.

Сегодня, 19 июня, во время апелляции адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и убеждали, пьяным на момент ДТП он не был. Однако судьи инстанции Тандыру и его адвокатам отказали.

На заседание суда приехала и семья погибшего военного – отец, брат и жена.

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