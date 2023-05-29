В церемонии прощания приняли участие сотни человек.

В Тальном Черкасской области состоялась прощальная церемония – в последний путь провели 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который погиб в результате ДТП с участием киевского судьи Алексея Тандыра, сообщили в Тальновской городской территориальной громаде.

"В вечной печали остались мама Елена Григорьевна, отец Валерий Владимирович, брат Олег, жена Анна и трое деток. Прощальная церемония состоялась 28 мая в городе Тальном. ... Все, кто знал Вадима, запомнят его искренним, добрым юношей, верным товарищем, заботливым сыном и братом, любящим папой. Смелым воином, который мечтал быть военным и защищать Родину, запомнит его вся наша община", – говорится в сообщении.

"Суспільне Черкаси" сообщает, что провести в последний путь военного собрались сотни людей – соседи, родные, знакомые, вся футбольная команда, за которую он играл, побратимы.

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Церемония прощания началась во дворе военного, возле крыльца, после – переместилась на центральную площадь города. Горожане встречали гроб на коленях, дорогу устелили цветами. Вадима Бондаренко похоронили на местном кладбище.

Что известно о Вадиме Бондаренко?

Будущий нацгвардеец Вадим Бондаренко родился 19 октября 2000 года в городе Тальном Черкасской области. Местные рассказывают, что Бондаренко был умелым футболистом – играл за школьную команду, участвовал в районных соревнованиях.

После учебы в местной школе получил профессию строителя в Тальновском строительно-экономическом колледже.

В 2019 году женился, вместе с женой Аней воспитывал троих детей – Милану, Эльдара и Полину (младшей дочеви сейчас только два года). Семья жила в селе Майданецкое, что в 10 километрах от Тального.

В 2020 был призван на срочную службу в Национальную гвардию, сначала служил в Черкассах. Потом перевели в столицу – здесь служил и до сих пор.

Максим, один из побратимов Вадима, рассказал "Суспільне", что погибший всегда мечтал стать военным.

"Я знаю, что стать военным была его мечта. Насколько я знаю, его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосту", — отметил он.

ДТП с участием судьи Алексея Тандыра - что надо знать

Ранее на этой неделе стало известно о ДТП на одном из блокпостов в Киеве – авто на большой скорости сбило нацгвардейца, который в это время устанавливал заградительные элементы. В результате столкновения военный погиб на месте.

Виновником аварии оказался председатель районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который, как считается, управлял авто в состоянии опьянения.

27 мая судью отправили под стражу без права внесения залога. Но правоохранители предупреждают - привлечение судьи к ответственности не будет простой задачей. Он отрицает вину и, вероятно, попытается манипулировать правом и затянуть судебный процесс.

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