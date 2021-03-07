На автодороге Киев-Одесса инспектор на служебном авто выехал на левую полосу движения, чем спровоцировал аварию.

В Одессе патрульному полицейскому сообщено подозрение в совершении ДТП, в котором вечером 5 марта погиб правоохранитель из Винницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня сообщено о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

Следствием установлено, что вечером 5 марта инспектор регионального Управления патрульной полиции в Одесской области управлял служебным автомобилем Toyota Prius. На автодороге Киев-Одесса, в зоне деятельности стационарного поста "Дачное", он выехал на левую полосу движения (в попутном ему направлении). Таким образом инспектор создал препятствие в движении автомобилю Hyundai Sonata, который двигался в сторону Одессы, и в результате произошло столкновение.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир автомобиля Hyundai Sonata погиб на месте, еще двое получили телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Смертельное ДТП под Одессой

Вечером 5 марта в пригороде Одессы в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, несколько получили травмы.

Столкнулись служебный автомобиль Toyota Prius и Hyundai Sonata, которую после этого отбросило на отбойник. Как оказалось, погибший - один из пассажиров Hyundai Sonata - начальник отделения полиции №1 Могилев-Подольского райотдела полиции старший лейтенант Александр Парфонов. Водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы.

Также был госпитализирован водитель Toyota Prius.

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Автор: Лариса Козовая