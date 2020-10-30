Виновник ДТП недавно перенес операцию на сердце.

Стала известна возможная причина смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве 30 октября. Водитель внедорожника Range Rover якобы не справился с управлением из-за того, что потерял сознание.

Читайте такжеПоявилось жуткое видео момента масштабного ДТП на Майдане Незалежности в КиевеОб этом пишет Обозреватель со ссылкой на источники. В Telegram-канале издания указывается, что об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что причиной ухудшения здоровья виновника ДТП является недавняя операция на сердце (стентирование).

ДТП на Майдане: что известно

Авария произошла около 16 часов. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

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Автор: УНИАН