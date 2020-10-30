В результате происшествия два человека погибли, еще три получили травмы.

В Киеве на Майдане Незалежности водитель внедорожника насмерть сбил двух пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины, ДТП произошло около 16 часов.

"Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.

В результате происшествия два человека погибли, еще три получили травмы.

Как отмечает "Киев оперативный", тест на драгере показал 0,0 промиле.

На видео с камер наблюдения, опубликованном полицией, видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на пешеходную зону, и таранит пешеходов возле остановки общественного транспорта.

Внимание! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

На данный момент движение по улице Крещатик перекрыто.

Напомним, на Майдане Незалежности в Киеве в пятницу, 30 октября, произошло масштабное ДТП.

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Автор: Александр Топчий